18 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

Эхо Керчи. Тюменские депутаты одобрили инициативу о ношении оружия с 21 года

Тюменские областные депутаты на очередном заседании думы поддержали инициативу коллег из Татарстана об увеличения возраста владения гражданским оружием с 18 до 21 года, передает корреспондент Накануне.RU.

С таким предложением обратился республиканский парламент Татарстана в Государственную думу и сейчас законопроект проходит стадию обсуждения в регионах.

Спикер профильного комитета тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов кратко напомнил, что в керченской трагедии стрелку было как раз 18 лет и гладкоствольное ружье на руках.

Примечательно, что под действие поправок попадает почти вся номенклатура оружия от газового и спортивного до холодного и травматического, не считая огнестрельного охотничьего. Кроме этого предполагается, что держатели оружия обязаны будут раз в 5 лет проходить специальную проверку знаний.

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Эхо Керчи. Тюменские депутаты одобрили инициативу о ношении оружия с 21 года

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Теги: ношение оружия, Тюменская областная дума



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