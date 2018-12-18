В Челябинске за создание порнофильмов и половые сношения с подростками осудят местного жителя

В Челябинске будут судить 41-летнего мужчину, который в данный момент уже находится за решеткой.

Следствие считает, что с 2004 по 2015 годы мужчина входил в ОПГ, которая использовала несовершеннолетних на тот момент ребят для создания порнофильмов - злоумышленник также вступал в половые сношения с детьми, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В феврале этого года мужчину осудили за аналогичные преступления в отношении других детей. Сейчас злоумышленника ждет новый суд.