Ущерб более 60 млн рублей. В Челябинске завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств при вывозе мусора

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении ряда руководителей МУП "Горэкоцентр" по факту хищения денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, один из руководителей МУПа привлек две подрядные коммерческие структуры, с руководителями которых по предварительному сговору заключал договоры по уборке и транспортировке бытовых отходов по завышенным ценам. Ущерб составил более 60 млн руб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, речь идет о бывшем директоре МУПа Игоре Галичине. После "мусорного коллапса" в городе ему было предъявлено обвинение в растрате, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Виновным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение)", - уточнили в ведомстве.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.