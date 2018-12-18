Депутаты попытались отстранить "тунгусовского" гендиректора МУПа из-за "дармовой" раздачи земли

Комиссия по муниципальной собственности екатеринбургской гордумы усмотрела нарушение закона, а именно признаки превышения должностных полномочий гендиректора ЕМУП "СУЭРЖ" Виктора Карташова, которого считают близким к бывшему "серому кардиналу" мэрии Владимиру Тунгусову. Это связано с вопросом передачи муниципального здания бывшего дома детства и юношества, который расположен на улице Советской, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты комиссии рассмотрели вопрос по обращению депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Дело в том, что здание на Советской, 47в было отчуждено из собственности города, а сейчас на месте бывшего дома детства строится жилой дом, на первом этаже которого будет школа творчества. После того, как дом введут в эксплуатацию, этот земельный участок перейдет к собственникам дома. По мнению депутатов, город потерял около 90 млн руб., а эту землю муниципалитет должен сохранить и вернуть деньги в бюджет.

Председатель комиссии Михаил Вечкензин возмутился, почему земля перешла из муниципалитета без торгов.

Однако сам Виктор Карташев заявил депутатам, что город только выигрывает от этой сделки, так как когда объект будет сдан в эксплуатацию, то компания СУЭРЖ передаст школу и долю на земельный участок в муниципальную собственность.

Часть депутатов попытались отстранить Карташева от должности гендиректора, проголосовав за то, чтобы обратиться по этому вопросу к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Но мнения депутатов разделились и решение не было принято.

"Сделано все по закону, с формальной точки зрения, но какой умысел был изначально? Был ли умысел обогатиться какому-то чиновнику, размещал ли чиновник свои личные интересы внутри своей муниципальной должности или все по закону? Сейчас мы будем ждать оценку от правоохранительных органов на действия Карташева", - сказал депутат Алексей Вихарев.

Парламентарии пытались вынести вопрос на думу, но в итоге было решено собраться ещё раз комиссией по муниципальной собственности 14 января.

"Как я понял позицию Михаила Валерьевича, наша задача сохранить земельные участки в собственности муниципалитета", - говорит Вихарев.

По факту передачи имущества проводят проверки прокуратура и Следственный комитет. Кроме того, документы также затребовало УФАС.

Напомним, Карташев фигурировал в "списках Тунгусова" на сентябрьских выборах в гордуму. Сам опальный вице-губернатор, известный как "теневой мэр" города, был уволен из администрации Свердловской области за два дня до голосования.