Куйвашев создал комиссию по мониторингу исполнения нового майского указа Путина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев создал комиссию по мониторингу достижения важнейших целевых показателей социально-экономического развития, определенных новым майским указом президента России. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Указ Владимира Путина определяет национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года. Члены комиссии будут следить за динамикой целевых показателей социально-экономического развития Свердловской области, способами и этапами их достижения. Также их ждет подготовка предложений губернатору по совершенствованию государственной экономической, социальной и демографической политики. Им предстоит оценивать эффективность принимаемых в регионе мер и ежегодно подводить промежуточные итоги работы.

Возглавил комиссию первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Заместителем председателя комиссии стал министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, а ответственным секретарем - заместитель главы Минэкономики Татьяна Гладкова.

В состав комиссии вошли председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, члены областного правительства и другие.