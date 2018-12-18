Куйвашев создал комиссию по мониторингу исполнения нового майского указа Путина

18 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

Куйвашев создал комиссию по мониторингу исполнения нового майского указа Путина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев создал комиссию по мониторингу достижения важнейших целевых показателей социально-экономического развития, определенных новым майским указом президента России. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
Читайте также:

Указ Владимира Путина определяет национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года. Члены комиссии будут следить за динамикой целевых показателей социально-экономического развития Свердловской области, способами и этапами их достижения. Также их ждет подготовка предложений губернатору по совершенствованию государственной экономической, социальной и демографической политики. Им предстоит оценивать эффективность принимаемых в регионе мер и ежегодно подводить промежуточные итоги работы.

Возглавил комиссию первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Заместителем председателя комиссии стал министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, а ответственным секретарем - заместитель главы Минэкономики Татьяна Гладкова.

В состав комиссии вошли председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, члены областного правительства и другие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев создал комиссию по мониторингу исполнения нового майского указа Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, Путин, комиссия, указ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1694

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети