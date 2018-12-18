Собчак составила рейтинг "самых привлекательных депутатов Госдумы"

Ксения Собчак (37) составила свой рейтинг "самых привлекательных депутатов Госдумы".

"Оценила депутатов Госдумы исключительно по внешним данным. На всякий случай: мой секс-символ – Владимир Машков. Но и эти народные избранники тоже ничего", - написала Ксения в дисклеймере к списку. Впрочем, с ней соглашаются многие пользовательницы сети.

Самому молодому участнику "списка Собчак" 32 года, самому возрастному – 50 лет. Интересно, что список практически полностью "платонический": за исключением Андрея Свинцова (40) все участники – люди семейные, в большинстве своем – с детьми. А вот кто еще попал в рейтинг: Андрей Козенко (37), Дмитрий Саблин (50), Сергей Иванов (49), Виталий Пашин (37), Александр Якубовский (33), Александр Прокопьев (32).

Ксения пристально следит за депутатами Госдумы, чиновниками и общественными деятелями не только из числа мужского пола. Недавно, например, она составила список самых завидных невест от мира чиновниц и народных избранниц. Но больше всего интересует Собчак гардероб партийных дам – она почти каждую неделю выпускает обзор нарядов, в которых женщины являлись на заседания, пресс-конференции и встречи.