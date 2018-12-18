18 Декабря 2018
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Политика Тюменская область

Тюменские биатлонисты покинули Австрию под прикрытием сотрудника российского посольства 

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин заявил, что тюменские биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых и Евгений Гараничев покинули территорию Австрии.

"По моей информации, их сопровождает сейчас сотрудник посольства", - заявил Грамотин.

Как передает корреспондент Накануне.RU, это заявление было сделано во время очередного заседания областной думы, после того, как вице-спикер парламента Владимир Пискайкин поинтересовался судьбой спортсменов-земляков.

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Тюменские биатлонисты покинули Австрию под прикрытием сотрудника российского посольства 

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