18 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Свердловской области на 3% снизился процент смертельных ДТП

Начальник свердловского управления ГИБДД Алексей Кисляков рассказал, что за последние 11 месяцев в регионе произошло около 3 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

По словам Кислякова, в целом в этот период была очень сложная аварийная ситуация, зато за это время снизился процент погибших в ДТП - на 3%. Главные причины аварий - выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом состоянии. Он также добавил, что участились случаи наезда на пешеходов в темное время суток.

Алексей Кисляков(2018)|Фото: Накануне.RU

"Наша главная задача - обеспечить безопасность для граждан. Также мы всегда готовы идти на контакт", - добавил он.

Отметим, что в праздники будет вестись усиленная работа, где-то ограничат движение грузового транспорта. А в школьные каникулы инспекторы будут патрулировать места пребывания детей, такие, как игровые площадки.

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В Свердловской области на 3% снизился процент смертельных ДТП

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Теги: ДТП, погибшие, Средний Урал, ГИБДД



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