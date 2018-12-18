Огонь уничтожил два многоквартирника в Югре. Без жилья остались 80 человек

В поселке Талинка Октябрьского района (Ханты-Мансийский автономный округ) сгорели два деревянных многоквартирных жилых дома. На улице остались 83 человека, в том числе 31 ребенок, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар случился накануне вечером, огонь с первого двухэтажного дома перекинулся на соседний. В МЧС сообщают, что на тушение пожара выехало 27 единиц техники. Однако оба деревянных здания полностью уничтожены.

Три человека госпитализировано, еще порядка 10 пострадали при пожаре.

В администрации Талинки Накануне.RU сообщили, что сейчас идет сбор гуманитарной помощи для пострадавших: "Принимаются продукты питания длительного хранения, одежда (в том числе детская), медикаменты, предметы личной гигиены".

Решается вопрос о временном жилье для погорельцев.