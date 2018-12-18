18 Декабря 2018
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В Перми запущено комфортабельное здание управления по вопросам миграции

В Перми торжественно открыли новое здание управления по вопросам миграции краевого управления МВД. В нем жители региона будут получать 14 видов услуг. Речь идет, в частности, о выдаче паспортов, регистрации граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории России, выдаче документов на право проживания, оформлении документов и разрешений на въезд в Россию и выезд за границу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой поздравил работников краевого главка МВД с открытием нового удобного офиса. По его мнению, цифры, характеризующие миграционные потоки в Пермском крае, говорят о том, что правительство региона профессионально владеет ситуацией и минимизирует давление на местный рынок труда.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что обеспечение безопасности жителей – общая задача. Здание повысит комфорта граждан. Также губернатор подчеркнул, что субъекты получили полномочия в сфере миграции, чтобы защищать региональные рынки труда.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой(2018)|Фото: permkrai.ru

"Пермский край действительно активно пользуется ими, чтобы рабочие места в первую очередь занимали россияне", - сказал губернатор.

В ближайшее время в новом здании завершится оборудование помещений для маломобильных групп населения. Все услуги людям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставляться на первом этаже. В старом здании они предоставлялись на четвертом и пятом этажах.

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В Перми запущено комфортабельное здание управления по вопросам миграции

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Теги: управление по вопросам миграции ГУ МВД по Пермскому краю, Александр Горовой, госуслуги, комфорт



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