Гонорар руководства избиркома за выборы губернатора Тюменской области составил 43 млн рублей

Фактические расходы на выборы губернатора составили 702 млн бюджетных рублей, при этом 5 млн были сэкономлены и возвращены в казну. Как передает корреспондент Накануне.RU, такая информация была озвучена во время очередного заседания Тюменской областной думы.

Депутат от КПРФ Иван Левченко поинтересовался гонорарами руководства регионального избиркома, сославшись на данные в отчете.

Согласно озвученному отчету, вознаграждения членам избирательных комиссий составили на сумму в более 46 млн рублей. Примечательно, что речь идет только о руководстве. На территориальные комиссии ушло 63 млн рублей, а на участковые 413 млн рублей соответственно.

"Какая сумма вознаграждения была получена именно комиссией Тюменской области и сколько это человек", - спросил народный избранник.

Глава тюменского избиркома Игорь Халин уточнять информацию по запросу депутата не стал: "такие цифры мы отдельно не выводили".