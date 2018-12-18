18 Декабря 2018
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Саратовский замминистра уволен за "поборы" на Новый год

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Расцениваю это как недопустимую ситуацию! Не могу доверять такому государственному служащему", - сказал губернатор на совещании по вопросам антикоррупционной политики.

Это не первый высокопоставленный чиновник, который покинул правительство Саратовской области за последнее время.

Напомним, недавно министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова описала плюсы жизни на прожиточный минимум. Она отстаивала позицию, что этих денег в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей", но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра". Вскоре после этого чиновница была уволена.

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Саратовский замминистра уволен за "поборы" на Новый год

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Теги: саратовская область, поборы, замминистра



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