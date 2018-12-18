Солисты Мариинского и Большого театров выступили на сцене Челябинской филармонии

В Челябинской филармонии прошел предновогодний праздничный концерт классической музыки в окружении живых цветов. На сцене концертного зала имени Прокофьева выступили солисты Мариинского и Большого театра Анна Денисова и Илья Селиванов.

Музыканты оркестра Челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова исполнили произведения Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса. Сцену концертного зала украсили сотни живых цветов. На праздничном концерте прозвучало сочинение победителя конкурса на создание лучшего произведения для симфонического оркестра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе филармонии, уже в следующем году оркестр может подняться на сцену уже в новом статусе —не филармонического, а симфонического коллектива. Соответствующее решение было принято губернатором Борисом Дубровским осенью

"Сегодня регион полностью готов к практическому воплощению этой идеи. Финансирование нового коллектива в составе Челябинской филармонии начнется с января 2019 года", - добавили в пресс-службе.