18 Декабря 2018
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Главный тренер "Автомобилиста" о поражении от "Ак Барса": В оправдание нашей игры у меня нет слов

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от "Ак Барса". Уральская команда проиграла в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3, передает корреспондент Накануне.RU.
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Прежде всего специалист поздравил команду соперника с заслуженной победой и признал, что его хоккеистам ничего не дали сделать в атаке.

"Мы попытались переломить ход матча, но к сожалению, у нас бойцов, мужиков маловато оказалось. С таким соперником нужно играть более уверенно и нагло", - приводит слова Мартемьянова официальный сайт казанского клуба.

"В оправдание нашей игры у меня нет слов", - заключил тренер.

Напомним, недавно ХК "Автомобилист" подписал контракт с защитником Кириллом Кольцовым. Соглашение рассчитано до конца сезона.

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Главный тренер "Автомобилиста" о поражении от "Ак Барса": В оправдание нашей игры у меня нет слов

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Теги: Автомобилист, Ак Барс, поражение, Мартемьянов



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