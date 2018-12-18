Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга

Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий ноября Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в исследовательском центре портала Superjob, в ТОП-5 самых привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России попала и столица Урала.

Так, самую высокую зарплату в городе предлагают директору юридического департамента. Подходящий специалист сможет зарабатывать от 250 тыс. руб. На втором месте - инженер АСУ отдела электропривода и автоматизации с окладом 100–150 тыс. руб. Замыкает тройку директор завода металлоконструкций. На этой должности работодатель предлагает от 100 тыс. руб.

Далее в списке идет программист.NET с заработком 80–135 тыс. руб. А замыкает рейтинг руководитель IT-отдела с зарплатой от 80 тыс. руб.