Осужденного за браконьерство американца обязали пересматривать фильм "Бэмби"

Суд в США вынес браконьеру наказание, который убил несколько сотен оленей - до конца заключения ежемесячно пересматривать мультипликационный фильм "Бэмби".

Дэвид Берри-младший из Миссури был одним из трех мужчин, которых осудили за убийство животных. 29-летний браконьер отрубал животным головы, оставляя тела. Суд приговорил его к году лишения свободы, а также к 120 дням заключения в соседнем округе за правонарушение с применением огнестрельного оружия.

Первый просмотр мультфильма состоится 23 декабря, сообщает "Газета.ru".