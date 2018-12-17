Росрыболовство не прогнозирует скачков цен на рыбу перед новым годом

Цены на рыбу перед новым годом в России будут стабильными, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, ведомство не прогнозирует скачков цены.

По словам Шестакова, цены сейчас удерживаются на уровне прошлого года и хорошая путина лососевых пород рыб дает возможность говорить о том, что они и дальше будут стабильными. Кроме того, увеличиваются объемы добычи сардины, иваси, скумбрии и сельди, передает ТАСС.

Говоря об экспорте рыбной продукции, Шестаков отметил, что растет экспорт переработанной продукции. "То есть мы постепенно, год за годом уходим от сырьевой направленности. Конечно, еще в абсолютных цифрах это достаточно много, порядка 85% - это сырье, но доля филе за этот год увеличилась на 25%. Это хороший показатель", - заключил он.