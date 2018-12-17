В Башкирии елку для новогоднего городка украли с могилы бывшего главного архитектора города

Елку для ледового городка Стерлитамака, второго по числу жителей населенного пункта Башкирии, спилили на кладбище, где она росла на могиле более 25 лет. Местные СМИ отмечают, что осквернена могила не абы кого, а заслуженного архитектора, который был главным архитектором города в 70-80 годы, Юрия Подрядова.

Рабочие спилили ель на кладбище и привезли ее в зимний городок района Строймаш. Когда стало известно, откуда похищена елка, ее не стали устанавливать, а распилили. Предположительно, компания, получившая подряд на строительство городка, решила сэкономить и не покупать дерево в лесничестве, как положено, а украсть в месте, где зимой не слишком многолюдно, на старом кладбище, но это не точно. Историей незаконной рубки новогоднего дерева уже заинтересовалась полиция.