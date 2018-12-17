В Екатеринбурге наградили самых талантливых молодых поэтов со всего мира. Обладателем специальной награды Накануне.RU стал екатеринбуржец.

Накануне в Уральском государственном театре эстрады в Екатеринбурге состоялось награждение участников Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем», передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, литературный конкурс «Горю Поэзии огнем» проводится с 2013 года по инициативе Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ». Участие в конкурсе принимают начинающие литераторы и поэты в возрасте от 6 до 35 лет, пишущие на русском языке. Лучшие произведения каждого участника публикуются в специальном сборнике, который вручается каждому автору, а победитель конкурса получает право на издание собственного стихотворного сборника. В прошлом году конкурс получил статус международного. В 2017 и 2018 годах конкурс «Горю Поэзии огнем» поддержан Фондом президентских грантов. Накануне.RU уже традиционно участвовало как организатор спецноминации.

В этом году в конкурсе приняли участие около 1200 поэтов из 18 стран: кроме России это – Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Греция, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Черногория, Эстония. Посетить фестиваль поэзии «В тысячу солнц» в Екатеринбурге смогли около четырехсот участников Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем».

Параллельно с основным конкурсом «Горю Поэзии огнем», впервые в этом году молодежная организация «МАЙ» ввела две видеономинации. В рамках первой спецноминации участники присылали оргкомитету видео, на которых поэты читали стихотворения собственного сочинения. Вторая видеономинация – «Светить – и никаких гвоздей!». Эта номинация посвящена главному юбиляру этого года – в этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Для определения победителей в двух этих номинациях была сформирована отдельная комиссия жюри.

В рамках фестиваля «В тысячу солнц» участники Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» приняли участие в поэтических чтениях и «Битве поэтов» – состязании между поэтами, в ходе которого участникам предлагается попробовать себя в жанре «спонтанной» поэзии. Участники Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» также приняли участие в мастер-классах, ведущими которых стали Дмитрий Бобылев, педагог высшей категории театра «Галерка», режиссер школы театрального искусства Ирина Вачаева, Борис Долинго, художественный руководитель молодежного театра-студии «Галерка» Ольга Макутенене и Виктор Пеленягрэ.

На церемонии награждения участников Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» был награжден каждый поэт – все получили грамоты и общий сборник стихотворений, в который вошли по одному стихотворению каждого участника Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем».

Победителем спецноминации проекта «Карта национальной безопасности» стал Владислав Екимов (Тавда);победителем спецноминации нового художественного театра «ТургеневЪ» стала Арина Ковязина (Екатеринбург); победителем спецноминации информационного агентства «Накануне.RU» и обладателем публикации о себе и своем творчестве в СМИ стал Даниил Рожков (Екатеринбург); победителями спецноминации общественно-политического еженедельника «Московский Комсомолец – Урал» и обладателями публикации о себе и своем творчестве в «МК-Урал» стали Даниил Разанецкий (Санкт-Петербург), Виктория Радисева (Екатеринбург), Никита Рыжих (Украина, Новая Каховка); победителем спецноминации концерт-холла «Свобода» стала Ольга Дубровина (Екатеринбург); победителями спецноминации Екатеринбургского театра юного зрителя стали София Алексеенко-Недышилова (Екатеринбург), Ольга Батенькова (Полевской), Артем Швецов (Екатеринбург), Анастасия Соловьева (Ярославская область, с. Брейтово). А победителями специальной номинации легендарного музыканта Вадима Самойлова стали Сергей Дрей (Ростовская область, Новый Егорлык) и Вероника Шихова (Киров).

Подарок от члена комиссии жюри Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Вячеслава Килесы получили Мария Берестова (Кемеровская область, Мыски), Надежда Келарева (Архангельская область, Онега), Арина Ковязина (Екатеринбург), Екатерина Коновальчик (Санкт-Петербург), Дарья Кроткова (Самара), Алина Серегина (Московская область, Томилино), Александра Шалашова (Москва) – стихотворения этих поэтов будут опубликованы в литературно-художественном журнале «Белая Скала».

Победителями и призерами видеономинации чтения собственных стихотворений стали - Светлана Новикова (Москва); Анна Степанова (Беларусь, Минск); Юлия Кравченко (Белорусь, Минск).

Победителями и призерами видеономинации «Светить – и никаких гвоздей!» стали: Полина Никишина (Челябинск); Ольга Батенькова (Полевской);Ваггелё Гианнаки (Греция).

Победителями зрительского голосования в этой видеономинации стали Павел Киосов (Югорск) и Виктория Лужнова (Челябинск).

Победителями Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» в Средней возрастной категории стали:III место – Александрина Прокофьева (Пермь);II место – Надежда Попова (Алчевск);I место – Мария Берестова (Мыски).

Победители специальных номинаций: Михаил Иванов (Санкт-Петербург) и Даниил Разанецкий (Санкт-Петербург).Победителями Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» в Старшей возрастной категории стали:III место – Виктория Манасевич (Санкт-Петербург);II место – Алина Серегина (Томилино);I место – Мария Плоскинная (Мурманск).

Победитель Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Мария Плоскинная стала обладателем главного подарка – это издание собственного сборника стихотворений.