В администрации Екатеринбурга назначены руководители подразделений социального блока

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский (на фото) утвердил руководителей подразделений социального блока администрации города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, приставки "исполняющий обязанности" с сегодняшнего дня убраны у начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой, главы управления по развитию физической культуры спорта и туризма Людмилы Фитиной и руководителя управления культуры Татьяны Ярошевской.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был назначен новый глава горздрава. Прежнего Высокинский снял без объяснения причин.