Свердловское Минобороны могут лишить отопления за долг в 170 миллионов. Прямо под новый год

Свердловский филиал компании "ЭнергосбыТ Плюс" планирует ограничить подачу горячей воды "Центральному жилищно-коммунальному управлению" ("ЦЖКУ") Министерства обороны. На такие меры энергетики пойдут, если ведомство не погасит свою задолженность за электроэнергию, отопление и горячую воду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По данным "Т Плюс", на начало декабря задолженность ведомства превысила 170 млн рублей – руководству было направлено соответствующее уведомление.

"Ограничение является для нас крайней и вынужденной мерой. Сейчас это единственный способ остановить растущую с каждым днем задолженность "ЦЖКУ" и обеспечить надежное энергоснабжение наших клиентов", - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Прилежаев.

Как сообщает пресс-служба компании, организация, находящаяся в ведении Минобороны, систематически нарушает свои платежные обязательства перед энергетиками. Ведомству обозначили срок погашения задолженности – 29 декабря этого года. Если до этого времени вопрос не будет урегулирован, то энергокомпании придется ограничить пять объектов ЦЖКУ.

В "Т Плюс" отмечают, что неплатежи со стороны такой крупной организации, как ЦЖКУ, ставят под угрозу прохождение отопительного сезона.