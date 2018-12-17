17 Декабря 2018
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Свердловское Минобороны могут лишить отопления за долг в 170 миллионов. Прямо под новый год

Свердловский филиал компании "ЭнергосбыТ Плюс" планирует ограничить подачу горячей воды "Центральному жилищно-коммунальному управлению" ("ЦЖКУ") Министерства обороны. На такие меры энергетики пойдут, если ведомство не погасит свою задолженность за электроэнергию, отопление и горячую воду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По данным "Т Плюс", на начало декабря задолженность ведомства превысила 170 млн рублей – руководству было направлено соответствующее уведомление.

"Ограничение является для нас крайней и вынужденной мерой. Сейчас это единственный способ остановить растущую с каждым днем задолженность "ЦЖКУ" и обеспечить надежное энергоснабжение наших клиентов", - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Прилежаев.

Как сообщает пресс-служба компании, организация, находящаяся в ведении Минобороны, систематически нарушает свои платежные обязательства перед энергетиками. Ведомству обозначили срок погашения задолженности – 29 декабря этого года. Если до этого времени вопрос не будет урегулирован, то энергокомпании придется ограничить пять объектов ЦЖКУ.

В "Т Плюс" отмечают, что неплатежи со стороны такой крупной организации, как ЦЖКУ, ставят под угрозу прохождение отопительного сезона.

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Свердловское Минобороны могут лишить отопления за долг в 170 миллионов. Прямо под новый год

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Теги: Минобороны, долг, энергетики, Энергосбыт плюс



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