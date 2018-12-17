Суд взыскал с подрядчика "Восточного" 63 млн вместо 3,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы по иску космодрома "Восточный" решил взыскать с ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" (бывшее ФГУП "Спецстройтехнологии") около 63 миллионов рублей.

При этом истец требовал 3,3 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Космодром как заказчик потребовал от ответчика, выполнявшего функции подрядчика, выплатить неустойку за нарушение сроков исполнения госконтракта от 28 декабря 2014 года "Создание системы телекоммуникационого обеспечения и связи".

Ранее стало известно, что в связи с нарушениями при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области заведено 17 уголовных дел. При этом ущерб государству превышает 2,5 млрд рублей.

Как сообщалось в докладе генпрокурора, в 2016 году при строительстве космодрома выявлено 197 нарушений закона.

Дела расследуются в отношении руководителей ГУСС "Дальспецстрой" и ФГУП "Спецстройтехнологии".