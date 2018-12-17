"Дай Боже сил мне на этот вечер": 70-летний юбилей Алла Пугачева отметит в Кремле

69-летняя Алла Пугачева анонсировала концерт в государственном кремлевском дворце, который состоится 17 апреля – через два дня после юбилея примадонны. Называться шоу будет "P.S. Алла Пугачева". На афише, которую звезда опубликовала в Instagram, поклонники опознали Нателлу Крапивину – продюсера певицы Светланы Лободы. Некоторые сделали из этого вывод, что именно Крапивина спродюсирует проект.

"В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер", - написала Пугачева под фото. На сайте кремлевского дворца 17 декабря билетов еще не было – только баннер "скоро в продаже". Однако поклонники в комментариях у Аллы уже шутят: "Пойду почку продавать", "

Многие поклонники Пугачевой ждали от нее юбилейного тура, но, вероятно, артистка на него уже не решится. Сама Алла несколько раз говорила, что ее здоровье оставляет желать лучшего, а ведь у нее растут двое детей – пятилетние двойняшки Лиза и Гарри.