17 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске историческое здание выставят на продажу с начальной ценой 1 рубль

В Челябинске историческое здание в центре города выставят на продажу с начальной ценой 1 рубль. Покупатель должен будет за год отреставрировать здание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества, здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. располагается по адресу улица Цвиллинга, 8. Его дважды пытались продать на аукционе, которые были признаны несостоявшимися. В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Общественные и некоммерческие организации обращались в минимущества с просьбами о безвозмездной передаче здания для восстановления и размещения в нем объектов сферы культуры и искусства, а также детского творчества.

"Однако их просьбы не были удовлетворены в связи с необходимостью соблюдения конкурентных процедур", - рассказал глава министерства имущества и природных ресурсов области Алексей Бобраков.

Для продажи здания будет проведен конкурс, который пройдет в 2019 году. Согласно нормам федерального законодательства, начальная цена продажи такого объекта устанавливается равной 1 рублю. Победителем станет тот, кто предложит наиболее высокую цену.

Новый собственник будет должен в течение года отреставрировать и восстановить здание.За этим будет следить специально созданная комиссия.

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В Челябинске историческое здание выставят на продажу с начальной ценой 1 рубль

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Теги: объект культурного наследия, ремонт, конкурс, историческое здание,



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