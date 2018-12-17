17 Декабря 2018
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В Свердловской области назначен новый природоохранный прокурор

Старший советник юстиции Илдар Якупов назначен на должность Свердловского межрайонного природоохранного прокурора. Приказ о его назначении подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры Свердловской области.

Илдар Якупов в 2001 году закончил Саратовскую государственную академию права. В органах прокуратуры он служит с 2002 года, начав свою профессиональную деятельность с должности помощника прокурора Автозаводского района в Тольятти.

В Свердловской области он начал работать с 2008 года, сначала - в должности помощника прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга, а потом – в должности помощника прокурора Свердловской области.

Также с 2011 года Илдар Якупов проходил службу в аппарате Генеральной прокуратуры РФ, последовательно занимая должности прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в УрФО и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

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В Свердловской области назначен новый природоохранный прокурор

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Теги: природоохранная прокуратура, Илдар Якупов



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