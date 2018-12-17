17 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске эвакуировали более тысячи детей из-за пожара в школе

В Челябинске из-за пожара в школьном гардеробе эвакуировали более тысячи человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, ЧП произошло в школе №19 по улице Мамина. Загорелась верхняя одежда в гардеробе на первом этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из школы эвакуировались 1 тыс. 5 детей и 79 человек из числа администрации и преподавательского состава.

"В здании наблюдалось сильное задымление. Очаг пожара составил четыре квадратных метра, горела верхняя одежда в гардеробе, на первом этаже", - рассказали в пресс-центре.

пожар в школе 19, Челябинск,(2018)|Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

В настоящий момент пожар ликвидирован, идет проветривание помещений. Занятия на сегодня отменены.

В настоящий момент причина пожара неизвестна. Ее предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

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В Челябинске эвакуировали более тысячи детей из-за пожара в школе

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Теги: пожар, школа, эвакуация,



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