В Тюмени Кубок России DotA2 получили сербы

В Тюмени завершился гранд-финал Открытого Кубка России по киберспорту. Соревнования, собравшие лучших киберспортсменов страны и ближнего зарубежья, проходили 15 и 16 декабря в Легкоатлетическом манеже. В первый день турнира состоялись полуфинальные матч, во второй – финалы, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей Тюменской области.

Первыми к борьбе за кубок приступили игроки в ClashRoyale. "Сухую" победу в серии bestof7 одержал белорус Андрей predator Шкелёнок. 16-летний ученик минской гимназии признался, что "эмоции исключительно положительные".

"Разумеется, потому что я выиграл, я – сильнейший в этой дисциплине", - отметил школьник.

Он высоко оценил не только организацию турнира, но и город, в котором он проводился.

"Я приехал из Минска, в России впервые. Успел здесь осмотреться – нам проводили экскурсию. Несомненно, Тюмень – очень красивый город, здесь есть, что посмотреть. Организация турнира на высшем уровне, я всем доволен", - подчеркнул победитель.

Следующим был определен обладатель трофея в дисциплине StarCraft2. Тут сильнее других оказался Артём Rail_sc2 Авраменко. Москвич в финале обошел Хуанга Cyan Мина из Китая.

"Я рад победе, рад, что это произошло именно в России. Теперь у нас есть кубок. Кстати, во многих странах Европы турниры как раз проводятся в нестоличных городах. Главное – убедиться, чтобы был интернет, но в Тюмени как раз с этим было все в порядке", - считает Авраменко.

Его соперник по финалу также отметил, что место проведения турнира ему понравилось.

"Я был очень уверен в своих силах. Я и сейчас уверен, что подготовлен был прекрасно. Но получилось так, что мой соперник оказался сильнее меня. На фоне холодной погоды тепло, с которым меня принимали, было особенно приятно. Очень благодарен за это! Я провел здесь незабываемое время и обязательно приеду еще", - поделился гость из Поднебесной.

После "старкрафтовцев" лучшего в своей дисциплине выявили игроки в Hearthstone. Золотую медаль, кубок и 250 тыс. руб. в итоге получил Александр SkyFrosty Грушко. 22-летний киберспортсмен из Новосибирска рассказал, что впервые играл на виду у реальных зрителей, поэтому в первый день очень волновался, но к финалу успокоился и смог одолеть соперника. Сделал он это со счетом 4:0 в серии bestof 7.

"Игры, скажем так, были не по счету, все партии выдались очень напряженными. Уровень всех игроков довольно хороший. Вообще, очень мало куда ездил, но город мне очень понравился. Площадка очень хорошая, отель тоже. Жаль, что мы тут проведем всего три-четыре дня", - сказал Грушко.

Завершился турнир финалом по DotA2. За главный трофей в нем боролись сербы из EPG и команда Whites. В упорной борьбе со счетом 3:2 победу одержал сербско-хорватский коллектив.

"Мы, конечно, чувствуем огромную радость! Наши соперники играли на домашней площадке и получали огромную поддержку. Поэтому мы испытываем особенную радость от того, что одержали эту победу", - поделился капитан EPG Дино Шувак.

По мнению устроителей турнира, Тюмень оправдала возложенные на нее надежды.

"Площадка полностью оправдала наши ожидания. На ней прекрасно разместились и стенды партнеров, и зоны для игроков, и зрительский зал, и отдельная сцена для косплея. Не возникало никаких технических накладок" - сказал президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит.

На закрытии турнира тюменский представитель ПАО "Почта Банк" Михаил Дранник вручил сертификат на 100 тыс. руб. лучшему игроку в DotA2. Им стал Александр Cleyer Попов – капитан команды Whites, занявшей второе место.