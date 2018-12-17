17 Декабря 2018
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В Екатеринбурге появится памятник Герою Советского Союза Валерию Чкалову

В Чкаловском районе Екатеринбурга появится памятник летчику-испытателю, Герою Советского Союза Валерию Чкалову.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, решение о месте установки еще не принято: это могут быть площадки Южного парка или будущего автовокзала. Выбирать будут сами жители: для этого на официальном портале Екатеринбурга будет организован специальный опрос. Также мэрия проведет творческий конкурс на разработку скульптурной композиции, посвященной Валерию Чкалову.

Напомним, Чкалов руководил экипажем, который совершил беспосадочный трансатлантический перелет из СССР в США 18-20 июня 1937 года на самолете АНТ-25. В Екатеринбурге его имя носят административный район, улица, парк, библиотека, школа и станция метро.

Как сообщало Накануне.RU, недавно памятник Владимиру Ленину в уральской столице защитили от сноса: монументу определили новые границы.

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В Екатеринбурге появится памятник Герою Советского Союза Валерию Чкалову

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Теги: Чкалов, памятник, Екатеринбург



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