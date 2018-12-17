17 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске осудили супругов, которые издевались над маленькой девочкой

В Челябинске осудили 29-летнюю женщину и ее 32-летнего сожителя. Их признали виновными в издевательствах над дочерью женщины.

В суде было установлено, что с июня 2016 года по декабрь 2017 года мужчина и женщина избивали девочку 2008 года рождения, били ее ремнем, по лицу, толкали, оскорбляли и унижали, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, женщине в виде 3,5 лет лишения свободы. К осужденным применена ст.73 УК РФ в виде условного осуждения.

В отношении женщины решается вопрос о лишении ее родительских прав. Сейчас девочка изъята из семьи.

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В Челябинске осудили супругов, которые издевались над маленькой девочкой

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Теги: супруги, Челябинск, суд, условно, ребенок, издевательства



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