В Челябинске осудили супругов, которые издевались над маленькой девочкой

В Челябинске осудили 29-летнюю женщину и ее 32-летнего сожителя. Их признали виновными в издевательствах над дочерью женщины.

В суде было установлено, что с июня 2016 года по декабрь 2017 года мужчина и женщина избивали девочку 2008 года рождения, били ее ремнем, по лицу, толкали, оскорбляли и унижали, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, женщине в виде 3,5 лет лишения свободы. К осужденным применена ст.73 УК РФ в виде условного осуждения.

В отношении женщины решается вопрос о лишении ее родительских прав. Сейчас девочка изъята из семьи.