В Екатеринбурге в отделе полиции по вопросам миграции прошла внеплановая проверка

В отделе по вопросам миграции Верх-Исетского района УМВД по Екатеринбургу прошла проверка. Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области Петр Кривегин лично проверил состояние дел по оказанию государственных услуг гражданам, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, сопровождали генерал-майора внутренней службы руководитель городского УМВД Сергей Кулагин, начальник отдела полиции №9 Денис Чекасин, глава Центра информационных технологий, связи и защиты информации главного управления Денис Машаракин, первое лицо Управления по вопросам миграции ГУ Ольга Петрова и представитель Общественного совета при Главном управлении Владимир Черменинов.

"Первое, что сразу привлекло внимание Петра Кривегина – образовавшаяся наледь у входа в учреждение, что создает неудобства для посетителей и может послужить причиной получения серьезной травмы в случае падения человека. Критически было расценено и отсутствие пандуса для лиц с ограниченными возможностями. Эта проблема остается пока не решенной по причине того, что здание лишь частично принадлежит органам внутренних дел. Собственником первого этажа является гражданская организация. Не остались не замеченными и неработающие табло над кабинетами, разноплановость заполнения информационных стендов и ряд других недочетов, по каждому из них были даны указания на устранение в кратчайшие сроки", - рассказал Валерий Горелых.

Также врио начальника свердловской полиции обратил внимание на табличку с режимом работы отдела. Он предложил ввести больше часов в нерабочее для граждан время, чтобы люди смогли посетить отдел после смены или в выходной. Для этого генерал Кривегин рекомендовал провести опрос с целью получения реальной картины мнения населения по данному вопросу.

Глава делегации заглянул практически во все кабинеты подразделения. Выяснилось, что в среднем в смену за госуслугами по линии МВД обращаются порядка 120 человек из числа записанных по талонам в электронную очередь. В установленное время на оформление документов в пятнадцать минут сотрудники полиции укладываются.

"В зале ожидали своей очереди на обслуживание всего несколько человек, к ним Петр Кривегин обратился с вопросом – все ли их устраивает в работе подразделения. Граждане отметили, что претензий к полиции они не имеют, обслуживание производится достаточно оперативно, очереди отсутствуют, персонал вежливый и корректный. Единственным пожеланием мужчины-посетителя, озвученным генералу, стала установка кофейного автомата. Подобные проверки состояния дел в подразделениях по вопросам миграции генерал Кривегин поручил провести и в других городах Свердловской области, чтобы в сфере оказания государственных услуг по линии МВД нерешённые вопросы свести до минимума", - рассказал полковник Горелых, который также принимал участие во внеплановой проверке.