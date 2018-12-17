17 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске подрядчика оштрафовали на 200 тысяч рублей за плохую уборку снега

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов поручил усилить уборку снега с улиц Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Градоначальник отметил, что в настоящий момент ситуация пока далека от идеальной.

"Дороги сейчас позволяют ездить, но они грязные, машины грязные, люди недовольны. Мое мнение, что эту ситуацию можно исправить. Дано поручение начальнику Управления дорожного хозяйства Александру Шабалину провести контрольные объезды", - подчеркнул он.

Напомним, Врио главы Челябинска Владимир Елистратов получил прокурорское представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке дорог от снега со стороны АО "Южуралмост". С 26 ноября по 3 декабря управлением дорожного хозяйства администрации города АО "Южуралмост" выдано 293 предписания об устранении дефектов уборки автомобильных дорог Челябинска, часть которых в установленный срок выполнены не в полном объеме.

Добавим, что в Советском районе из-за плохой уборки дорог в частном секторе с подрядчика было удержано порядка 200 тысяч рублей. "Такой шаг возымел должный эффект", - добавили в мэрии.

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В Челябинске подрядчика оштрафовали на 200 тысяч рублей за плохую уборку снега

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Теги: подрядчик, уборка снега, Владимир Елистратов,



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