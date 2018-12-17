17 Декабря 2018
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Общество В России

В РФ могут назначить алименты для супругов, оставшихся с детьми и без работы

В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети.

Как заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, выплата алиментов должна производиться до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет.

При этом плательщик освобождается от алиментов, если получатель устроится на работу, сообщает RT.

Ранее должникам по алиментам предложили отказывать в возможности сдать экзамен на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей.

Также сообщалось, что в России более 830 тыс. должников по алиментам временно ограничены в выезде из страны.

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В РФ могут назначить алименты для супругов, оставшихся с детьми и без работы

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Теги: алименты, супруги, дети, развод



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