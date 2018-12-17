17 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинской области суд вернул родственникам убитого мужчины квартиру, из-за которой тот и лишился жизни

Житель Южного Урала Андрей Александров сел в тюрьму после того, как его признали в убийстве знакомого из-за квартиры.

В октябре 2013 года он купил у мужчины квартиру стоимостью 1,2 млн рублей, а расплатиться пообещал деньгами, полученными от предпринимательской совместной со знакомым деятельности, однако деньги так и не вернул, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Вместо этого он убил своего знакомого.

Квартира числилась на осужденном, а деньги так за нее и не были переданы. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о расторжении договора купли-продажи, чтобы передать жилое помещение родственникам убитого.

Александров не согласился с таким решением и обжаловал его, однако приговор суда был оставлен без изменения. Сейчас квартира перейдет родственникам потерпевшего.

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В Челябинской области суд вернул родственникам убитого мужчины квартиру, из-за которой тот и лишился жизни

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Теги: Андрей Александров, суд, убийство, квартира, суд, жилье, имущество, апелляция



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