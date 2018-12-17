Южноуралец замерз насмерть после того, как друзья высадили его из машины посреди леса

На Южном Урале друзья высадили пьяного мужчину на трассе посреди леса после произошедшего конфликта - в результате 21-летний молодой человек не смог самостоятельно добраться домой и замерз насмерть.

В пятницу, 14 декабря, компания друзей отмечала событие, уже под утро 15 декабря они возвращались домой на машине - друга решили высадить из автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области, по данному факту проводится проверка.