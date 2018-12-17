17 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске прокуратура объявила предостережение "Южуралмосту" за плохую уборку дорог от снега

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов получил прокурорское представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке дорог от снега со стороны АО "Южуралмост".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, с 26 ноября по 3 декабря управлением дорожного хозяйства администрации города АО "Южуралмост" выдано 293 предписания об устранении дефектов уборки автомобильных дорог Челябинска, часть которых в установленный срок выполнены не в полном объеме. При этом мэрия не принимала мер к понуждению подрядчика к своевременной очистке дорог, не направляла требований об уплате неустоек и не решала вопрос о расторжении контракта.

За этот же период "Южуралмост" получил 17 предписаний от ОГИБДД УМВД России по Челябинску. Однако мер для привлечения к административной ответственности не было принято.

В связи с этим прокурором города Елистратову и начальнику ОГИБДД города внесены представления.

Кроме того, прокуратура провела исследование химического состава противогололедного материала и не нашла превышения концентрации вредных веществ.

Руководителю управления эксплуатации автомобильных дорог города Челябинска АО "Южуралмост" объявлено предостережение за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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В Челябинске прокуратура объявила предостережение "Южуралмосту" за плохую уборку дорог от снега

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Теги: Южуралмост, содержание дорог, уборка дорог, прокуратура,



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