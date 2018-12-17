Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время

Новый ракетный комплекс "Сармат" в скором времени пройдет летные испытания на космодроме "Плесецк". Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев изданию "Красная звезда".

Первые серийные образцы нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с 2021 года начнут поступать на вооружение Ужурской ракетной дивизии.

Напомним, до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 ракет "Сармат". Они должны заменить ракетные комплексыР-36М2 "Воевода", которые были приняты на вооружение еще в советский период.

Как сообщало Накануне.RU, 1 марта президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Глава государства рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс, а также о ракетном комплексе "Авангард". Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

В июле были опубликованы видеозаписи испытаний новейших систем вооружений - "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета".