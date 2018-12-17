17 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В ОНФ выступили против упразднения трех памятников природы в Челябинской области

Челябинские активисты ОНФ выступили против упразднения трех памятников природы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Напомним, по итогам комплексного экологического обследования могут упразднить три памятника природы: Геологический разрез древнейших известняков, Могильную скалу в Усть-Катавском районе и реликтовый ельник в Нязепетровском районе.

По мнению члена регионального штаба ОНФ Виталия Вороного, в Челябинской области существует "дефицит леса", поэтому необходимо усилить меры по защите особо охраняемых природных территорий, а не сокращать количество ООПТ.

"Наши проверки показывают, что заказники зачастую используются только ради финансовой выгоды. Ведь получить разрешение на рубку леса можно даже без проведения экологической экспертизы", – подчеркнул он.

По словам общественников, есть случаи, когда под предлогом чистки леса от сухостоя вырубаются здоровые молодые деревья. Поэтому в ОНФ считают, что нужно проводить экологические экспертизы с участием узких специалистов прежде чем выдавать лицензии.

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В ОНФ выступили против упразднения трех памятников природы в Челябинской области

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Теги: ОНФ, памятник природы,



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