17 Декабря 2018
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В кардиоцентре Сургута программой медицинского туризма воспользовались турки, немцы и жители ближнего зарубежья

В кардиоцентре Сургута в 2018 г. на платной основе лечились более сотни пациентов – таковы результаты участия организации в медицинском туризме, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Большая часть клиентов – ближнее зарубежье, но приезжали даже из Германии и Турции. В сравнении с прошлым годом рост составил 70%", - заявила во время пресс-тура для журналистов главный врач диспансера, депутат думы Югры Ирина Урванцева.

Отметим, в развитии медицинского туризма заинтересован и губернатор Тюменской области Александр Моор. По его мнению, речь идет не только о врачевании и лечении, а о целом комплексе услуг: лечении, реабилитации, санаторно-курортных услугах и рекреации. Тюменские санатории имеют международную известность. Природным достоянием и визитной карточкой области являются термальные источники, полезная минеральная вода и грязи, некоторые из которых входят в список ЮНЕСКО.

Сургут(2018)|Фото: Накануне.RU

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В кардиоцентре Сургута программой медицинского туризма воспользовались турки, немцы и жители ближнего зарубежья

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Теги: сургутский кардиодиспансер, Ирина Урванцева, медицинский туризм



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