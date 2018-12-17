17 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Аналоговое телевидение в Свердловской области отключат 3 июня следующего года

На Среднем Урале тотальный переход на цифровое вещание с отказом от аналогового сигнала запланирован на 3 июня 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

О плане повсеместного внедрения "цифры" сегодня заявил заместитель губернатора региона Азат Салихов во время встречи с мэрами городов Свердловской области.

По его словам, решение об отказе от аналогового вещания на территории всей страны принято Правительством РФ, для Свердловской области установлен срок 3 июня 2019 года. При переключении трансляции на "цифру" власть региона постарается обеспечить для граждан "максимально комфортный переход".

Для этого в области введено 66 объектов цифрового вещания с зоной охвата 1 тыс. 456 населенных пунктов.

"В результате 98% жителей имеют техническую возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве", - отметил Салихов.

При этом, если у телезрителей есть цифровая приставка и дециметровая антенна, подключено кабельное или спутниковое телевидение, то никаких действий по замене оборудования совершать не потребуется.

Однако, если граждане пользуются "аналогом", им придется купить и подключить приставки и ДМ-антенны. А тем, кто окажется вне зоны вещания цифрового ТВ (2% населения или более 97 тысяч человек), придется поставить спутниковые "тарелки".

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Аналоговое телевидение в Свердловской области отключат 3 июня следующего года

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Теги: аналоговое телевидение, цифровое телевидение



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