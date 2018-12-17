17 Декабря 2018
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Минздрав РФ разъяснил, за что пациенты не должны платить

Минздрав России сообщил, за какие виды врачебной помощи платить не нужно. Памятка о правах граждан на бесплатную медицинскую помощь размещена на сайте ведомства.

Так, россияне имеют право на бесплатную первичную медпомощь, специализированную медпомощь в условиях стационара, высокотехнологичную помощь с применением новых сложных или уникальных методов лечения, а также скорую помощь.

Среди бесплатных процедур - медицинская реабилитация, ЭКО, химиотерапия при злокачественных заболеваниях, диагностика нарушений развития будущего ребенка у беременных женщин, проверка на пять наследственных и врожденных заболеваний для новорожденных детей, диспансеризация.

Ранее Накануне.RU сообщало, что с февраля этого года в Правительстве России начались обсуждения реформы ОМС. Участники рассматривают возможность перенести часть расходов на медицину с государства на страховые компании. Представители страховых компаний хотят решать за больницы – что страховой случай, а что – нет, и в чем нуждается пациент. Таким образом, государство сдает позиции и уходит из медицины, оставив эту в прямом смысле жизненно важную отрасль на откуп коммерсантам. Это уже грозит платным здравоохранением.

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Минздрав РФ разъяснил, за что пациенты не должны платить

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Теги: минздрав, медицина



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