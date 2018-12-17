Аэропорт Петропавловска-Камчатского был парализован три часа из-за ЧП с самолетом из США

Американский частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Петропавловска-Камчатского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Камчатского края.

Воздушное судно следовало по маршруту "Анкоридж - Петропавловск-Камчатский - Саппоро". На Камчатке лайнер приземлился для дозаправки.

В одномоторном самолете "Kodiak-100" находился только пилот, он не пострадал.

Воздушная гавань была закрыта в течение трех часов, сейчас работа аэропорта возобновлена.

В октябре самолет "ЮТэйр" сел во "Внуково" со второй попытки из-за собаки, решившей погулять по взлетной полосе. Во время посадки в Москве пилот увидел на взлетно-посадочной полосе препятствие. Пришлось пойти на второй круг.

Позже наземные службы выяснили, что "препятствием" стала собака, гулявшая по взлетно-посадочной полосе. Животное отогнали. Посадка прошла штатно.