17 Äåêàáðÿ 2018
Ïîëèòèêà Ýêîíîìèêà Îáùåñòâî Ïðîèñøåñòâèÿ Àðìèÿ è ÂÏÊ Îáðàçîâàíèå Ðåëèãèÿ Íàóêà è òåõíèêà Ñïîðò Ýêñïåðòíîå ìíåíèå Âåõè èñòîðèè Ïîðòðåòû Êíèæíûé êëóá Ìíåíèÿ èç Ñåòè Õðîíèêè Óðàëà:...

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Â Ðîññèè Óêðàèíà Â áûâøåì ÑÑÑÐ Çà ðóáåæîì ÄÍÐ è ËÍÐ

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Öåíòðàëüíûé ÔÎ

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü

Äàëüíåâîñòî÷íûé ÔÎ

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Ïðèâîëæñêèé ÔÎ

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Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü Òþìåíñêàÿ îáëàñòü Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ -... ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ
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Ìåæäó Íàòàëüåé Ïîêëîíñêîé è åå ìóæåì âñòàë Ñóâîðîâ

Äåïóòàò Ãîñäóìû Íàòàëüÿ Ïîêëîíñêàÿ (38) è åå ñóïðóã Èâàí Ñîëîâüåâ ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó õóäîæíèêà Ôèëèïïà Ìîñêâèòèíà. Â ìàñòåðñêîé àâòîðà Íàòàëüÿ ñäåëàëà íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé íà ïàìÿòü è îïóáëèêîâàëà èõ â ñîöñåòÿõ (ñíèìêè, êñòàòè, ïîëó÷èëèñü î÷åíü ëè÷íûìè, èíòèìíûìè: íà îäíîì èç íèõ, íàïðèìåð, ìîëîäàÿ æåíùèíà äåðæèò ñóïðóãà çà ðóêó, à âîò íà äðóãîì ìåæäó ìóæåì è æåíîé âñòàë ðóññêèé ïîëêîâîäåö Ñóâîðîâ). Íå îáîøëîñü è áåç ïîðòðåòà öàðÿ Íèêîëàÿ II, ê êîòîðîìó Íàòàëüÿ îòíîñèòñÿ, êàê èçâåñòíî, î÷åíü òðåïåòíî. Ïðàâäà, ðÿäîì ñ ïîñëåäíèì ðîññèéñêèì èìïåðàòîðîì ôîòîãðàô çàïå÷àòëåë Ïîêëîíñêóþ â îäèíî÷åñòâå.

"Íåîáû÷àéíîé ãëóáèíîé ïîðàçèëè ïîëîòíà ñ èçîáðàæåíèÿìè Ñâÿòîé Öàðñêîé Ñåìüè, ðóññêèõ ïàòðèàðõîâ è ìèòðîïîëèòîâ, à òàêæå ïðîñâåòèòåëåé Ñèáèðè, Ðóññêîãî Âîñòîêà, Êèòàÿ, ßïîíèè è Àìåðèêè, ñåðèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ ñâÿòîìó áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó, åãî äåÿíèÿì è ïîäâèãàì", - ïèøåò íà ñâîåé ñòðàíèöå âî "ÂÊîíòàêòå" Ïîêëîíñêàÿ.

ÐÐ°Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÑ ÐŸÐ¾ÐºÐ»Ð¾Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð˜Ð²Ð°Ð½ Ð¡Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÑŒÐµÐ²|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:twitter.com/PoklonskayaNV

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Íàòàëüÿ ðàññêàçàëà, ÷òî ñ Ìîñêâèòèíûì îíè óñòðîèëè "äðóæåñêîå ÷àåïèòèå", à ïîòîì âìåñòå ñ ìóæåì âðó÷èëè õóäîæíèêó ìåäàëü "Çà âåðíîñòü ïðèñÿãå. Ïàìÿòè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà È.Ä. Âîëêîâà". "Õóäîæíèê áûë óäîñòîåí íàãðàäû Àññîöèàöèè âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê Ðîññèè çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ïàòðèîòè÷åñêîå è äóõîâíîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ïîìîùü âåòåðàíñêîìó äâèæåíèþ", - ïîÿñíèëà äåïóòàò Ãîñäóìû.

Íàïîìíèì, â ñåðåäèíå àâãóñòà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Íàòàëüÿ Ïîêëîíñêàÿ ñûãðàëà â Êðûìó ñâàäüáó. Åå ñóïðóãîì ñòàë 47-ëåòíèé ãëàâà àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè Èâàí Ñîëîâüåâ. Ïàðà ñòàðàëàñü íå àôèøèðîâàòü ñâîé ñîþç, íî èíôîðìàöèÿ âñå ðàâíî ïðîñî÷èëàñü â ïðåññó.

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