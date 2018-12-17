17 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

Дубровский назначил замначальника главного управления по труду и занятости населения области

Губернатор Борис Дубровский назначил Игоря Маклакова заместителем начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

С июля 2017 года он занимал должность начальника отдела регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства управления.

Добавим, что летом Борис Дубровски уволил двух заместителей начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Веру Трофимову и Ирину Надымову.

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Дубровский назначил замначальника главного управления по труду и занятости населения области

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Теги: Игорь Маклаков, назначение, управление по труду и занятости,



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