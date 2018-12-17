На Урале мужчину отправили в колонию за укус полицейского

В Каменске-Уральском суд вынес приговор местному жителю, который в алкогольном состоянии напал на полицейского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Алексею Зырянову назначили 1 год и 10 месяцев колонии строго режима.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел вечером 30 сентября 2018 года, когда участковый пришел в квартиру Зырянова, чтобы проверить его местонахождение, так как за ним установлен административный надзор. Однако обвиняемого не оказалось в квартире, а позднее он появился в подъезде в алкогольном состоянии.

Участковый потребовал от Зырянова объяснений и решил доставить его в отдел полиции, чтобы разобраться в случившемся. Однако обвиняемый попытался скрыться и применил насилие в отношении полицейского.

"Так, пытаясь освободиться от захвата, Зырянов выкручивал руки сотруднику полиции, чем причинил ему физическую боль, а также укусил его в область левого предплечья, в результате чего потерпевшему были причинены множественные кровоподтеки верхних конечностей", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Подсудимый полностью признал вину, а свои действия объяснил состоянием сильного алкогольного опьянения.

Ранее Зырянов уже был судим и отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. После освобождения он также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.