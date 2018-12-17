Глава правительства Сахалинской области подала в отставку

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики областного правительства.

Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик, ранее курировавший в правительстве экономический блок.

Щербина стала главой правительства Сахалина в январе 2016 года. С 27 января она исполняла обязанности губернатора Сахалинской области. 7 декабря президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора региона.

Напомним, прошлый губернатор Сахалина - Олег Кожемяко - после отставки главы Приморья Андрея Тарасенко был временно переведен на его место.

Ранее в ЦИК России озвучили итоги губернаторских выборов в Приморском крае, третий тур которых прошел 16 декабря.

С результатом в 61,88% голосов избирателей уверенную победу одержал действующий врио региона Олег Кожемяко.