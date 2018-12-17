США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи

США вынуждены были отказаться от идеи проведения арктических учений из-за сомнений в надежности единственного американского тяжелого ледокола Polar Star, пишет Business Insider.

По словам экс-командующего береговой охраной США адмирала Пола Цукунфта, в случае серьезной поломки экипаж ледокола вынужден будет обратиться за помощью к российским морякам. Он добавил, что сейчас "не время для этого", передает Regnum.

В октябре Амстердам обвинил Россию в обозначении своего присутствия в Арктике "провокационным образом" в ходе учений НАТО. По данным военным, российские военные корабли и самолеты якобы пытаются провоцировать британских и голландских военных.