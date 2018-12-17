Японские СМИ рассказали о возрождении рыбной отрасли России

Россия успешно возрождает свою рыбную отрасль после кризиса 90-х годов.

Как сообщает японское издание Asahi Shimbun, в 2016 году объем добычи морепродуктов в России составил 4,95 млн т, после чего Россия вышла по данному показателю на шестое место в мире. Газета отмечает, что Россия не полностью реализует свой потенциал в этой сфере.

Во второй половине 80-х годов добыча рыбы в РСФСР превышала 8 млн т, что являлось третьим показателем в мире, но после развала Советского Союза рыбная отрасль оказалась в хаосе: в 2004 году добыча упала до 3,06 млн т, в результате чего Россия опустилась на 12-е место в мире, пишет издание.

Однако в 2004 году началось возрождение рыбной отрасли страны, когда был принят новый закон о долговременных квотах на вылов рыбы, что, по мнению экспертов, позволило вести стабильную рыболовную деятельность.

Так, за прошедшие десять лет добыча морепродуктов выросла в полтора раза, а доходы — в пять раз, при этом рыбная отрасль России продолжает развиваться стабильными темпами.

Еще одним немаловажным фактором является то, что 60-70% добычи морепродуктов приходится на российский Дальний Восток, а правительство России рассчитывает на развитие данного региона, сообщает РИА "Новости".