16 Декабря 2018
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В Санкт-Петербурге прошли пикеты против неолиберальной политики властей

В Санкт-Петербурге прошли пикеты против неолиберальной политики властей. К протестующим РОТ ФРОНТа присоединились защитники Пулковской обсерватории и Исаакиевского собора, сообщили Накануне.RU в Российском объединенном трудовом фронте.

Сегодня активисты РОТ ФРОНТа вышли на Невский проспект с одиночными пикетами в рамках межрегиональной акции протеста против неолиберальной политики российских властей. По их словам, ранее они получили около десятка отказов на проведение мероприятия в разных точках города.

К активистам присоединились защитники Пулковской обсерватории, протестующие против прекращения столетних астрономических наблюдений и приватизации охранной зоны под коммерческую застройку, и сторонники сохранения Исаакиевского собора в качестве государственного музея, протестующие против приватизации здания и передаче его Русской Православной Церкви.

"За несколько часов до этого на Марсовом поле были задержаны по меньшей мере четверо активистов-защитников в рамках мирной акции против политики руководства ГАО РАН и связанного с этим судебного произвола. На разных участках Невского проспекта несколько одиночных пикетов также столкнулись с противодействием со стороны сотрудников правоохранительных органов, несмотря на то, что закон не требует согласования подобных акций", - рассказали в РОТ ФРОНТе.

(2018)|Фото: РОТ ФРОНТ

По мнению секретаря Ленинградской организации РОТ ФРОНТ, члена политсовета ЦК Степана Маленкова, городские власти "по указанию Кремля пытаются запретить любые легальные формы протеста против против антинародной политики президента и правительства страны".

"Повышение пенсионного возраста, НДС, тарифов, цен на топливо - все это звенья одной цепи либеральной политики правящего класса во главе с Путиным и Медведевым. И в этом контексте попытки уничтожить Пулковскую обсерваторию, фактически приватизировать и отдать в частные руки Исаакиевский собор также укладываются в логику экономического либерализма, которую нынешние власти страны. Мы поддерживаем справедливую борьбу за сохранение и развитие науки и выражаем свою солидарность задержанным защитникам Пулковской обсерватории", - сообщил активист.

(2018)|Фото: РОТ ФРОНТ (2018)|Фото: РОТ ФРОНТ

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В Санкт-Петербурге прошли пикеты против неолиберальной политики властей

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Теги: рот фронт, пикет, санкт-петербург, неолиберальная политика властей, пулковская обсерватория, исаакиевский собор



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