Нуждается ли Петербург в дополнительной дамбе?

В ближайшие годы Санкт-Петербург реализует несколько крупных проектов, затрагивающих акваторию Невской губы, передает корреспондент Накануне.RU. Они вызвали опасения у некоторых граждан: не навредит ли это экологии и не спровоцирует ли наводнения? Многие даже задумались о необходимости возведения дополнительных защитных сооружений. Эксперты прокомментировали ситуацию.

По мнению главного архитектора Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, говорить о строительстве второй дамбы пока рано. Тревожные прогнозы якобы возможных наводнений вызваны активным обсуждением проекта строительства намывных территорий в акватории Финского залива. Так, в дельте Невы недалеко от поселка Ольгино компания «Зингер Девелопмент» намерена создать искусственный архипелаг «Залив островов». Это новые жилые, коммерческие, развлекательные и спортивные объекты общей площадью 200 гектаров. Реализация проекта не спровоцирует наводнения, а, напротив, улучшит состояние окружающей среды. Об этом заявляют многие эксперты. Здесь будут использованы прогрессивные технологии, приносящие пользу обществу и повышающие экологическую безопасность.

Глобальная стройка тщательно просчитывалась специалистами – опасности она не несет. Зачем же тогда дамба? Эксперты полагают, что дополнительные защитные сооружения никогда не помешают. Но сегодня планы по строительству и модернизации действующего комплекса защитных сооружений – это лишь разговоры и предположения. На проект потребуются миллиарды рублей из бюджетных средств и несколько лет для расчета математической модели Ладожского озера с учетом всех внешних факторов.

Ландшафт Петербурга изменится, но экологи на этот счет спокойны. Доктор Биологических наук Владимир Шуйский, в частности, отмечает: «Ясно, что для природы было бы лучше всего, если бы никаких гидротехнических сооружений не существовало вовсе. Но их воздействие при современных требованиях к строительству умеренно и довольно четко локализовано. Сосуществование гидротехнических сооружений и ценных природных объектов – нормальная мировая практика».

А Юрий Шевчук, занимающий должность председателя Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест», и вовсе предлагает взять в свои руки управление процессом реализации проекта в дельте Невы. Экологические риски будут исключены.

Можно даже говорить об улучшении экологической ситуации. С помощью компьютерного моделирования специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева рассчитали положительное влияние проекта. Например, «Залив островов» уменьшит ущерб окружающей среде от водосбросов комплекса очистных сооружений Ольгино.

Вот, например, заключение Владимира Прокофьева, начальника отдела «Гидравлика, гидроледотермика и использование водохранилищ» ВНИИГ: «Проведенные исследования показали, что, в силу своей небольшой площади (2 кв. км, что составляет 0,53% от огражденной КЗС акватории, площадью 380 кв. км), создаваемый искусственный земельный участок не оказывает существенного влияния на подъем уровня воды в случае развития аварий и чрезвычайных ситуаций в Невской губе. Рассмотрение самого опасного и самого вероятного из аварийных сценариев, изложенных в декларации безопасности КЗС, показало, что при наличии ИЗУ, подъем уровня воды не более чем на 0,66% отличается от такового без учета ИЗУ»

Стоит ли устраивать панику из-за проекта, призванного улучшить город, сделать его современнее и технологичнее? Намывной «Морской Фасад» в прошлом также подвергался критике. Площадь его территорий составляет 476 гектаров, и никакого урона экологии они не нанесли. «Залив островов» от «Зингер Девелопмент» значительно меньше по площади и уж тем более не способен негативно повлиять на окружающую среду. Современные технологии при реализации проекта позволят даже улучшить экологическую обстановку в районе намыва.

Что же касается новой дамбы, то на текущий момент защитные сооружения города прошли испытания и успешно справились с искусственно созданными условиями, близкими к штормовым. А это значит, что ближайшие годы Петербургу не грозят никакие потопы независимо от реализации новых проектов.