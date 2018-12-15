15 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Реформу здравоохранения Барака Обамы признали антиконституционной

Федеральный суд в Форт-Уорт отменил ключевую для здравоохранения в США реформу Obamacare, что может лишить медицинской страховки до 20 млн человек, получивших медобслуживание благодаря этой реформе.

Реформа, известная под неформальным названием Obamacare, должна быть отменена, поскольку конгресс отменил ее ключевое положение - штрафы за отсутствие медстраховки, говорится в решении судьи Рида О'Коннора. Решение принято по иску 20 штатов, которые требовали отменить закон Obamacare.

Тот факт, что конгресс отменил обязательную покупку страховки, делает недействительными все другие положения реформы, говорится в решении суда.

Предполагается, что решение будет обжаловано в ближайшее время.

Напомним, реформа 2010 г. обязала всех американцев покупать медстраховку, а взамен обещала субсидии малоимущим. Реформа не увеличила конкуренцию среди страховщиков, как надеялись ее организаторы. А приток новых пациентов, обязанных покупать страховку, лишь взвинтил цены, поскольку страховщики лишились права отказывать в полисах людям с хроническими болезнями. Республиканцы в конгрессе нынешнего созыва добились отмены штрафов, де-факто лишив потребителей финансовых стимулов для покупки полисов. Однако все предложенные республиканцами альтернативы закону неизменно проваливались в сенате, пишет РИА Новости.

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Реформу здравоохранения Барака Обамы признали антиконституционной

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Теги: реформа здравоохранения сша, барак обама, Obamacare



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